На Донбасі сьогодні – одне порушення припинення вогню

Російські бойовики використовували стрілецьку зброю, українська сторона не відповідала

Протягом поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Як повідомляє прес-служба Операції обʼєднаних сил, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь.

Крім цього, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території на Донбасі і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 25 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Ніхто з українських бійців не постраждав.