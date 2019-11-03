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    Думки вголос

    Як виглядає тактична обстановка в зоні розведення військ біля Петрівського і Богданівки

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Як виглядає тактична обстановка в зоні розведення військ біля Петрівського і Богданівки

    Терміни розведення в районі Петрівського і Богданівки знову зриваються

    Мовою оригіналу

    Напомню, что Богдановка находится под украинским контролем подразделений 128-й горно-штурмовой бригады, а Петровское - под контролем российских оккупационных войск. По плану разведения также как и в 2016-м году наши подразделения должны отступить примерно на 1 километр назад, к окраине Богдановки. Однако режим прекращения огня нарушается противником каждый день.

    На участке разведения работают российские снайперы и пулеметчики, перестрелки идут каждый день. Пулемет, оснащенный ночным прицелом, прицельно обстреливает позиции 128-й бригады каждую ночь. Поскольку пехота ограничена в применении тяжелых вооружений, украинским бойцам на данном участке необходима поддержка контрснайперских подразделений, подготовленных и оснащенных для такого рода действий.

    Серьезно обострилась обстановка 31 октября, когда южнее зоны разведения Петровское-Богдановка в районе российского опорного пункта близ Белой Каменки были уничтожены две машины с российскими военными.

    «Минобороны ДНР» утверждает, что одна из машин была уничтожена бойцами 128-й горно-штурмовой ракетой ПТРК.

    Однако в соцсетях сами российские наемники пишут, что на самом деле оба подрыва произошли на минах, причем не исключено - на своем же минном поле. В результате 2 наемника уничтожены, 3 ранены, также сгорели обе машины. Поскольку российское командование запретило публикацию любых данных о потерях и официальные расследования недоступны, вполне вероятно, что сами российские военные совершили вооруженную провокацию, чтобы обвинить украинцев.

    1 и 2 ноября российское командование осуществило серию артиллерийских и минометных налетов по позициям 128-й бригады, в том числе с применением 122 мм гаубиц.

    Командование 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе целенаправленно срывает график разведения войск. Оккупанты продолжают вести себя как хозяева на украинской земле и продолжают вооруженные провокации.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас війна розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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