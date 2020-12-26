Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, українські військові відповіли загарбникам

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповід

Всі порушення режиму тиші було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї

Протягом минулої доби, 25 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Ніхто з українських бійців не постраждав.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. Ніхто з мирних мешканців не постраждав.

«На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – додали у штабі.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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Натомість в РНБО заявили, що «ми не воюємо м’ясом».

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Президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».