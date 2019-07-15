На Донбасі терористи здійснили сім обстрілів. Загинув український боєць



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Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї

Від початку доби ворог на Донбасі сім разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, один отримав поранення.

Про це 15 липня повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного: два рази з напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї та з напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї;

поряд Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

околиці Авдіївки з напрямку Спартака – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Новоолександрівка з напрямку Калинового-Борщуватого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - додали в штабі ООС.