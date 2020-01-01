На Донбасі у перший день нового року один військовий отримав поранення (мапа боїв)



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Бойовики гібридної армії обстріляли позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

З початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, гібридна армія обстріляла позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обидва обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Новолуганское і Горіхово, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ».

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Мапа боїв: mediarnbo.org

«Сьогодні, 1 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.