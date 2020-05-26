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    Covid-19 дістався фронту: боєць Об’єднаних сил захворів на коронавірус

    • Розсилка
    Covid-19 дістався фронту: боєць Об’єднаних сил захворів на коронавірус

    Правоохоронець, який захворів, служить на одному з блок-постів у Донецькій області

    Перший випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 підтвердили у поліцейського зі складу операції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє штаб ООС.

    Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блок-постів у Донецькій області. Зараз хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, його стан здоров’я оцінюють як задовільний.

    Всіх, хто контактував з ним протягом останнього часу, ізолювали, а в службових приміщеннях провели дезінфекцію. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на Covid-19.

    «Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах», — додають у штабі.

    Також нагадаємо, що у Збройних Силах за минулу добу – три нових випадки Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

     

     

    Донбас здоров'я хвороби Операція Об’єднаних сил коронавірус
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