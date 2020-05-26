Covid-19 дістався фронту: боєць Об’єднаних сил захворів на коронавірус



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Правоохоронець, який захворів, служить на одному з блок-постів у Донецькій області

Перший випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 підтвердили у поліцейського зі складу операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє штаб ООС.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блок-постів у Донецькій області. Зараз хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, його стан здоров’я оцінюють як задовільний.

Всіх, хто контактував з ним протягом останнього часу, ізолювали, а в службових приміщеннях провели дезінфекцію. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на Covid-19.

«Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах», — додають у штабі.

Також нагадаємо, що у Збройних Силах за минулу добу – три нових випадки Covid-19.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.