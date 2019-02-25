На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український боєць



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Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику відповідь зі штатного озброєння

Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Протягом поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, з витратою 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

У штабі заявили, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики вели обстріли з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли зі стрілецької та снайперської зброї позиції українських військ у районі населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське, з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське.

«Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», - повідомили у штабі.