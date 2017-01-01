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    На Донбасі вперше від початку новорічного перемир'я зберігається тиша

    У штабі АТО заявляють про відсутність обстрілів від початку доби понеділка
    Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр АТО. «Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу», - йдеться в повідомленні. Підрозділи Збройних
    • Вчора, 18:57
    • Розсилка

    У штабі АТО заявляють про відсутність обстрілів від початку доби понеділка

    Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу», - йдеться в повідомленні.

    Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей, запевнили в прес-центрі.

    Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними і новорічними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню.

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