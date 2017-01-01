На Донбасі вперше від початку новорічного перемир'я зберігається тиша

У штабі АТО заявляють про відсутність обстрілів від початку доби понеділка

Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр АТО. «Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу», - йдеться в повідомленні. Підрозділи Збройних