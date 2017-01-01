На Донбасі вперше від початку новорічного перемир'я зберігається тиша
- Вчора, 18:57
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Розсилка
У штабі АТО заявляють про відсутність обстрілів від початку доби понеділка
Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу», - йдеться в повідомленні.
Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей, запевнили в прес-центрі.