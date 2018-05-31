На Донбасі з 1-го червня змінюється графік роботи пунктів пропуску

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Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно в нових часових рамках

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 6:00 до 20:00. Про це йдеться у розпорядженні командувача Об’єднаних сил, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

«Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно в нових часових рамках з 6:00 до 20:00», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені наступні напрями:

Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ — КПВВ Золоте;

Горлівка — Бахмут — КПВВ Майорське;

Донецьк — Курахове — КПВВ Мар’їнка;

Донецьк — Маріуполь (через Маріуполь) — КПВВ Новотроїцьке;

Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь — КПВВ Гнутове (с. Піщевик);

Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар — КПВВ Станиця Луганська.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Нагадаємо, збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

30 квітня 2018 року АТО офіційно завершилася, замість неї, згідно із законом про реінтеграцію Донбасу, почалася операція Об’єднаних сил. Усі українські підрозділи, що беруть участь у бойових діях на сході, тепер підпорядковуються командувачу ОС — генерал-лейтенанту Сергію Наєву.