На Донбасі з 1-го червня змінюється графік роботи пунктів пропуску
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Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно в нових часових рамках
Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 6:00 до 20:00. Про це йдеться у розпорядженні командувача Об’єднаних сил, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
«Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно в нових часових рамках з 6:00 до 20:00», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені наступні напрями:
- Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ — КПВВ Золоте;
- Горлівка — Бахмут — КПВВ Майорське;
- Донецьк — Курахове — КПВВ Мар’їнка;
- Донецьк — Маріуполь (через Маріуполь) — КПВВ Новотроїцьке;
- Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь — КПВВ Гнутове (с. Піщевик);
- Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар — КПВВ Станиця Луганська.
Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в’їзду-виїзду.
Нагадаємо, збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.
30 квітня 2018 року АТО офіційно завершилася, замість неї, згідно із законом про реінтеграцію Донбасу, почалася операція Об’єднаних сил. Усі українські підрозділи, що беруть участь у бойових діях на сході, тепер підпорядковуються командувачу ОС — генерал-лейтенанту Сергію Наєву.