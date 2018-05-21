На Донбасі загинули двоє українських військових - штаб

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Біля села Південне українськими військовими була виявлена група диверсантів

Сьогодні, 21 травня, близько 5 ранку, на південній околиці даного села Південне була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 чоловік. Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехват ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

В результаті боєзіткнення ворог поніс значні втрати і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти.

Під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Він, як найближчий побратим і заступник, очолив підрозділ після загибелі Володимира Майбороди, продовживши славні традиції цього підрозділу. Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога.