  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі загинув український боєць

    • Розсилка
    На Донбасі загинув український боєць

    Ворог знову використовує зброю, заборонену Мінськими домовленостями

    З початку поточної доби унаслідок обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook

    Як зазначається, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У тому числі - двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

    Зокрема, з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї стріляли у районі населеного пункту Широкине, а з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї - поблизу міста Авдіївка.

    Крім того, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріли здійснювалися у районі населеного пункту Хутір Вільний, з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-4, з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Південне.

    2018_10_09_07_10_02_1_650x410__1__650x410_5


    Підрозділи, що обороняються, відповіли на обстріли противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 20 березня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли українські позиції, поранено трьох військових.

     

    машини Авдіївка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ