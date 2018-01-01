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    На Донбасі загинув військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади

    Військовослужбовець отримав важке поранення біля Авдіївки
    У середу, 31 січня, від важкого поранення помер 22-річний військовослужбовець 79-ї десантно штурмової бригади навідник солдатів Ян Пуцулай. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.  «Військовослужбовець отримав важке поранення під час виконання бойового завдання - внаслідок бою на позиціях біля населеного
    • Сьогодні, 02:28
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    Військовослужбовець отримав важке поранення біля Авдіївки

    У середу, 31 січня, від важкого поранення помер 22-річний військовослужбовець 79-ї десантно штурмової бригади навідник солдатів Ян Пуцулай.

    Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook. 

    «Військовослужбовець отримав важке поранення під час виконання бойового завдання - внаслідок бою на позиціях біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Військовослужбовець родом з Березанського району, с. Калабатине. У серпні йому виповнилося 22 роки» - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що на військовій службі за контрактом він перебував з 2016 року, а з кінця вересня 2017 року проходив службу в окремій бригаді ДШВ м. Миколаєва.

    Раніше повідомлялося, що в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі 31 січня загинув один український військовий. Від початку доби 31 січня зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань.

    АТО Авдіївка
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