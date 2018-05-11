На Донбасі зазнали поранень троє українських військових

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Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку

Минулої доби, 10 травня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася стабільно складною.

Про це повідомила прес-служба Операції Об’єднаних сил.

Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Новозванівка, Авдіївка, Водяне, шахта Бутівка, Піски. Напруженою ситуація була в районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, та в Широкине на Маріупольському напрямку.

Противник, в порушення міжнародних угод, 55 разів порушував режим припинення вогню, відкриваючи по нашим позиціям прицільний вогонь. З них 15 разів застосовував важке озброєння, в тому числі вів вогонь зі 152-мм гармат в глибину оборони Об’єднаних сил. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону.

Найбільш активні бойові дії тривали в районі Авдіївської промзони. За даними розвідки, противник під час спроби штурмових дій наших позицій поніс втрати: двох окупантів було знищено, ще трьох поранено.

Під час бойових дій троє наших захисників минулої доби зазнали легких осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі.

Поточної доби, 11 травня, втрат немає. Вночі російсько-терористичні війська відкривали лише турбуючий вогонь зі стрілецької зброї, утримуючись від активних дій.