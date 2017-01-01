На Донеччині до смерті закатували родину

У Великій Новосілці розгорнуто оперативний штаб за участі працівники карного розшуку обласного главку та прокуратури

У Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Повідомлення про злочин надійшло від родича потерпілих. Стурбований тим, що рідні не відповідали на дзвінки, чоловік прийшов до них додому та знайшов



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У Великій Новосілці розгорнуто оперативний штаб за участі працівники карного розшуку обласного главку та прокуратури

У Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомлення про злочин надійшло від родича потерпілих. Стурбований тим, що рідні не відповідали на дзвінки, чоловік прийшов до них додому та знайшов у вітальні тіла загиблих зі слідами катувань.

На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.

У Великій Новосілці розгорнуто оперативний штаб за участі працівники карного розшуку обласного главку та прокуратури. Триває операція з розшуку та затримання злочинців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Перевіряються всі версії вчинення злочину.