На Донеччині до смерті закатували родину
- Сьогодні, 20:32
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У Великій Новосілці розгорнуто оперативний штаб за участі працівники карного розшуку обласного главку та прокуратури
У Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Повідомлення про злочин надійшло від родича потерпілих. Стурбований тим, що рідні не відповідали на дзвінки, чоловік прийшов до них додому та знайшов у вітальні тіла загиблих зі слідами катувань.
На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.
У Великій Новосілці розгорнуто оперативний штаб за участі працівники карного розшуку обласного главку та прокуратури. Триває операція з розшуку та затримання злочинців.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Перевіряються всі версії вчинення злочину.