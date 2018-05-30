На Донеччині двох танкістів «ДНР» засудили до 10 років позбавлення волі

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Танкісти бойовиків, фото ілюстративне

У складі «ДНР» танкісти брали активну участь у збройних протистояннях та обстрілах Збройних сил України

У Донецькій області двох танкістів «ДНР» - мешканців Маріуполя засудили до 10 років позбавлення волі за ведення агресивної війни та участь у незаконному збройному формуванні.

Про це у вівторок повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

«За ведення агресивної війни та участь у незаконному збройному формуванні «ДНР» двох танкістів засуджено до 10 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Підкреслено, що Апеляційний суд Донецької області залишив в силі вирок суду першої інстанції для цих двох мешканців Маріуполя.

У прокуратурі зазначили, що з ідейних та політичних міркувань двоє чоловіків віком 34 та 39 років у вересні 2014 року вступили до непередбачуваного законом збройного формування «ДНР», а саме - до 3-ї мотострілкової бригади «Семенівського батальйону». Деякий час чоловіки несли службу на контрольно-пропускному пункті штабу «ДНР», що у м. Новоазовську.

Згодом один із бойовиків пройшов двотижневе навчання з управління танком Т-72а на території Ростовської області Російської Федерації, після чого повернувся та був призначений командиром танку, а його напарник - навідником танку.

Діючи на виконання злочинних наказів службових осіб збройних сил РФ, в середині жовтня 2014 року посібники терористів незаконно перетнули кордон України на ділянці, яка не контролюється органами державної влади України, переправивши на окуповану територію Донбасу танки та боєприпаси.

Також у складі «ДНР» танкісти брали активну участь у збройних протистояннях та обстрілах Збройних сил України, що призвели до загибелі людей та заподіяння тяжких наслідків в районі населених пунктів Саханка, Ленінське, Октябрське. У вересні 2015 року обох танкістів затримали та заарештували.

Суд визнав чоловіків винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст.260 (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях) та ч.2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни) КК України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Світлодарській дузі бойова група ЗСУ помстилася за пораненого побратима і знищила бронетехніку бойовиків «Л/ДНР».