На Донеччині гірникам, які страйкують, заплатили по 102 гривні

Загальна заборгованість із зарплати перед усіма держшахтами становить близько 1,7 млрд гривень

На Донеччині працівникам шахти «Україна» ДП «Селидіввугілля» виплатили по 100 гривень заборгованості по зарплатні. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.



«Працівникам шахти «Україна» (ДП «Селидіввугілля»), які продовжують протест та не спускаються в шахту, капнуло на картку. Причому капнуло в самому прямому сенсі цього слова. Шахтарям, які вдалися до протестів через накопичення зарплатного боргу, нарахували 102 грн 61 коп.», – написав Волинець.



Також Волинець додав, що станом на 7 грудня заборгованість по зарплатні перед гірниками цього підприємства склала 226,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

Зокрема заборгованість із зарплати шахтарям Львівщини, враховуючи листопад, становить понад 300 млн гривень. Гірників шахти «Лісова» (ДП «Львіввугілля»), які півтори доби протестували під землею, вмовили піднятися на поверхню.

За інформацією профспілок, загальна заборгованість із зарплати перед усіма держшахтами становить близько 1,7 млрд гривень (понад $60 млн за поточним курсом).

Недавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує найближчим часом приєднатися до «Безвугільного альянсу», а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля.