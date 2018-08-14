На Донеччині оскаженілий бик затоптав насмерть двох місцевих жителів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці знайшли бика і вбили його

У прифронтовій Авдіївці Донецької області скажений бик убив двох людей. Про це повідомляє місцевий сайт avdeevka.city.

Минулої п'ятниці господарі декількох корів не дочекалися своїх тварин з випасу. Зв'язатися по телефону з пастухом їм не вдалося, тому один із власників вирушив на пасовище на його пошуки.

На полі чоловік побачив розлюченого бика, який сказившись кинувся на свого господаря. В результаті чоловік отримав травми, не сумісні з життям, а тварина втекла.

Пізніше поліцейські виявили і тіло пастуха, якого теж затоптав скажений бик.

Правоохоронці Дружківського відділення поліції розцінюють трагедію як нещасний випадок. Пізніше вони знайшли бика і вбили його.

Що стало причиною неадекватної поведінки бика невідомо.