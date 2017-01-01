На Донеччині поліція запобігла диверсії біля автодороги

Завдяки знайденим боєприпасам вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між містом Курахове і селом Успенівка

У Мар'їнському районі Донецької області поліцейські в лісосмузі виявили схрон боєприпасів і вибухівки. За даними правоохоронців, зловмисники готували диверсію. Про це повідомляє у Facebook департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Як зазначається, завдяки знахідці вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між