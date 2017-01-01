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    На Донеччині поліція запобігла диверсії біля автодороги

    Завдяки знайденим боєприпасам вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між містом Курахове і селом Успенівка
    У Мар'їнському районі Донецької області поліцейські в лісосмузі виявили схрон боєприпасів і вибухівки. За даними правоохоронців, зловмисники готували диверсію. Про це повідомляє у Facebook департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Як зазначається, завдяки знахідці вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між
    • Сьогодні, 00:38
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    Частина виявлених боєприпасів
    Частина виявлених боєприпасів

    Завдяки знайденим боєприпасам вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між містом Курахове і селом Успенівка

    У Мар'їнському районі Донецької області поліцейські в лісосмузі виявили схрон боєприпасів і вибухівки. За даними правоохоронців, зловмисники готували диверсію.

    Про це повідомляє у Facebook департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

    Як зазначається, завдяки знахідці вдалося уникнути можливих жертв біля автодороги, що проходить між містом Курахове і селом Успенівка Мар'їнського району.

    «У схованці було дві гранати РГД-5, дві гранати Ф-1, п'ять запалів УЗРГМ-2, 780 патронів калібру 5,45 та 400 грам тротиловому шашки», - сказано в повідомленні.

    Слідчими вирішується питання про правову кваліфікацію події.

    Нагадаємо, у Вінницькій області ввечері 24 листопада вчинили спробу нападу на об'єкт, який знаходиться на території військової частини.

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