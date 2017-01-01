На Вінниччині вчинили спробу нападу на військовий об'єкт

Часовий Вінницького гарнізону оперативно попросив про підтримку – і зловмисники втекли. Ніхто з військових не постраждав

У Вінницькій області ввечері 24 листопада вчинили спробу нападу на об'єкт, який знаходиться на території військової частини. Про це у Facebook повідомила прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил України. Відзначається, що часовий Вінницького гарнізону «чіткими і рішучими діями запобіг напад невідомих осіб на військовий об'єкт,



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Часовий Вінницького гарнізону оперативно попросив про підтримку – і зловмисники втекли. Ніхто з військових не постраждав

У Вінницькій області ввечері 24 листопада вчинили спробу нападу на об'єкт, який знаходиться на території військової частини.

Про це у Facebook повідомила прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил України.

Відзначається, що часовий Вінницького гарнізону «чіткими і рішучими діями запобіг напад невідомих осіб на військовий об'єкт, оперативно повідомивши про порушників у вартове приміщення».

«У лічені хвилини на допомогу часовому прибула оперативна група посилення», – йдеться в повідомленні.

Зловмисники втекли. Силовики організували їх розшук.

«Жертв і поранених з боку військовослужбовців військової частини немає, зброю і боєприпаси в наявності», – відзначили в прес-службі.

Як відомо, в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.

Збройні сили України посилили охорону військових об'єктів по всій країні.

Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн. грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

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