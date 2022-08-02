На Донеччині розпочалася обов’язкова евакуація (фото)

Першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький

Розпочалася обов’язкова евакуація населення з Донецької області. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли», – написала Верещук.

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Верещук подякувала місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам, а також особисто керівнику Кіровоградської області Андрію Райковичу та його команді.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що під час обов’язкової евакуації з Донецької області має виїхати понад 50 тис. дітей та 200 тис. дорослих.

Як повідомлялося, російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.