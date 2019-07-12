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    На Донеччині селищний голова сів на шість років за псевдореферендум

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    <p>Селищний голова селища Миронівський навесні 2014 року організував діяльність виборчих дільниць під час псевдореферендуму</p> - На Донеччині селищний голова сів на шість років за псевдореферендум

    Селищний голова селища Миронівський навесні 2014 року організував діяльність виборчих дільниць під час псевдореферендуму

    Селищний голова селища Миронівський у 2014 році, як встановила СБУ, скликав позачергову сесію сільради стосовно проведення псевдореферендуму

    Одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року у Донецькій області засуджено до шести років ув’язнення.

    Про це 12 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що селищний голова селища Миронівський Бахмутського району у квітні-травні 2014 року добровільно сприяв організації і проведенню незаконного референдуму.

    «Він, зокрема, скликав позачергову сесію сільради та агітував депутатів надати приміщення для проведення антиконституційного заходу, а також організував діяльність виборчих дільниць і розподілив обов’язки між іншими організаторами фейкового волевиявлення», - заявили в СБУ.

    Повідомляється, що під час санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігуранта справи правоохоронці  виявили документи, засоби комунікації та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

    Артемівський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

    Донецький апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.  

    Нагадаємо, раніше одна з організаторів псевдореферендуму на Донеччині отримала п'ять років за ґратами.

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