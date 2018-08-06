На Донеччині солдат застрелив свого товариша по службі



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На даний момент зловмисник заарештований, свою вину визнає повністю

У місті Соледар, що в Бахмутському районі Донецької області, старший сержант однієї з військових частин був убитий товаришем по службі. Про це повідомляє Військова прокуратура Об'єднаних сил в Facebook.

Як вдалося встановити в ході розслідування, між старшим солдатом та старшим сержантом, які служили в одній військовій частині, виник словесний конфлікт. Інцидент стався 27 липня приблизно о 18:10.

«В ході конфлікту ст. солдат К., діючи умисно, маючи намір на умисне протиправне заподіяння смерті старшому сержанту Р., взявши в руки ввірену йому для службового користування автоматичну зброю - АКС-74, яка була при ньому, поставивши запобіжник у режим одиночних пострілів, дославши патрон у патронник, здійснив у стоячого напроти нього на відстані приблизно 3-х метрів старшого сержанта Р. один постріл в голову, а саме в область нижньої щелепи», - повідомляє прокуратура.

Через отримане поранення старший сержант помер на місці.

Зловмисник був затриманий в той же день. Йому було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. 30 липня суд обрав для нього в якості запобіжного заходу утримання під вартою.

Сам підозрюваний під час допиту свою провину повністю визнав і пізніше підтвердив свої показання під час слідчого експерименту.