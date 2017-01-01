На Донеччині виявили російський штурмовий гранатомет

Гранатомет «Таволга-1» перебуває на озброєнні виключно в армії РФ

Співробітники CБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили у районі проведення антитерористичної операції відстріляний гранатомет російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці знайшли у лісосмузі на території Волноваського району Донеччини відстріляний реактивний штурмовий гранатомет