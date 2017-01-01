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    На Донеччині виявили російський штурмовий гранатомет

    Гранатомет «Таволга-1» перебуває на озброєнні виключно в армії РФ
    Співробітники CБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили у районі проведення антитерористичної операції відстріляний гранатомет російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці знайшли у лісосмузі на території Волноваського району Донеччини відстріляний реактивний штурмовий гранатомет
    • Сьогодні, 07:04
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    Виявлений гранатомет
    Виявлений гранатомет

    Гранатомет «Таволга-1» перебуває на озброєнні виключно в армії РФ

    Співробітники CБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили у районі проведення антитерористичної операції відстріляний гранатомет російського виробництва.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці знайшли у лісосмузі на території Волноваського району Донеччини відстріляний реактивний штурмовий гранатомет «Таволга-1» російського виробництва, який перебуває на озброєнні виключно в армії РФ.

    Встановлено, що диверсійна група терористів з цього місця нещодавно здійснювала обстріли позицій сил АТО.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму у селі Чонгар затримали людину з гранатометом.

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