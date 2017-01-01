На Донеччині виявили російський штурмовий гранатомет
- Сьогодні, 07:04
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Гранатомет «Таволга-1» перебуває на озброєнні виключно в армії РФ
Співробітники CБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили у районі проведення антитерористичної операції відстріляний гранатомет російського виробництва.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці знайшли у лісосмузі на території Волноваського району Донеччини відстріляний реактивний штурмовий гранатомет «Таволга-1» російського виробництва, який перебуває на озброєнні виключно в армії РФ.
Встановлено, що диверсійна група терористів з цього місця нещодавно здійснювала обстріли позицій сил АТО.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму у селі Чонгар затримали людину з гранатометом.