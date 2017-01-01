Біля окупованого Криму затримали людину з гранатометом

За ознаками зброя схожа на гранатомет РПГ-22

У с. Чонгар прикордонники затримали людину з гранатометом. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Сьогодні, близько 9-ї години, до прикордонників відділу «Чонгар» Азово-Чорноморського регіонального управління зателефонував стурбований місцевий житель та повідомив про те, що на одній із вулиць с. Чонгар знаходиться людина зі



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Фото: ДПСУ Вилучений гранатомет

За ознаками зброя схожа на гранатомет РПГ-22

У с. Чонгар прикордонники затримали людину з гранатометом. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Сьогодні, близько 9-ї години, до прикордонників відділу «Чонгар» Азово-Чорноморського регіонального управління зателефонував стурбований місцевий житель та повідомив про те, що на одній із вулиць с. Чонгар знаходиться людина зі зброєю.

На місці співробітники Держприкордонслужби помітили чоловіка, який був одягнений у військову форму, а в руках тримав зброю, за ознаками схожою на гранатомет РПГ-22. Також з’ясувалося, що громадянин має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Військовослужбовці правопорушника затримали та вилучили у нього зброю. На місце події прикордонники викликали представників Національної поліції та СБУ, яким і передали правопорушника з метою подальшого встановлення обставин події. Також очікується прибуття вибухотехніків.