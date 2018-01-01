На Донеччині затримали студента, який підпалював будинки

Хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів

У Краматорську на Донеччині затримали вісімнадцятирічного хлопця, котрий підпалив десятки житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба поліції. Замість того, щоб йти на лекції, він підпалював будинки та під’їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум’ям, – повідомили правоохоронці. Згідно з повідомленням,



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Хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів

У Краматорську на Донеччині затримали вісімнадцятирічного хлопця, котрий підпалив десятки житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Замість того, щоб йти на лекції, він підпалював будинки та під’їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум’ям, – повідомили правоохоронці.

Згідно з повідомленням, пожежі чоловік влаштовував з 13 до 21 години. Потрапляючи до під’їздів він розводив вогнище на сходовому майданчику, горищі чи в підвалі.

Як він пізніше зізнався правоохоронцям, головною метою для нього було спостерігання за пожежею. Якщо полум’я згасало, то він повертався й повторював спробу підпалу. При цьому те, що від його дій можуть загинути люди, його зовсім не турбувало.

У поліції зазначили, що зловмисник завжди знаходився поблизу пожежі й уважно стежив за діями випадкових свідків та співробітників ДСНС, що прибували на виклик.

Діючи майже щодня, хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів – тільки дивом при цьому ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала провадження за фактами умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Палію загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.