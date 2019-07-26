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    Поліція проводить обшуки в окружкомі №37 на Дніпропетровщині

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    Поліція проводить обшуки в окружкомі №37 на Дніпропетровщині

    Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу

    Співробітники Національної поліції в п'ятницю проводять обшуки в окружній виборчій комісії №37 у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі у Кривому Розі.

    Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу.

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    Як повідомлялось, самовисуванець, депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов (фракція «Опозиційний блок») виграв вибори в парламент у одномандатному окрузі №37 (частина Інгулецького, частина Тернівського районів міста Кривий Ріг, Апостолівський, Криворізький, Софіївський, Широківський райони) в Дніпропетровській області.

    Як повідомлялось, вже відомі остаточні результати голосування по багатомандатному округу. В п’ятницю, 26 липня, о 10-й годині вже були опрацьовані 100% протоколів.

    «Слуга народу» отримала найбільшу кількість голосів - 6 307 097. Менше всього виборців – 7 749 – проголосували.

    Результати п’ятірки переможців виглядають наступним чином:

    1. «Слуга народу» - 43,16% (6 307 097 голосів)
    2. «Опозиційна платформа – За життя» - 13,05% (1 908 087)
    3. ВО «Батьківщина» - 8,18%  (1 196 258)
    4. «Європейська Солідарність» - 8,1% (1 184 475)
    5. «Голос» - 5,82% (851 669).

    Ще шість партій подолали 2% бар’єр і будуть отримувати держфінансування до наступних виборів:

    • Радикальна партія Олега Ляшка – 4,01%  (586 294)
    • «Сила і честь» - 3,82% (558 674)
    • Опозиційний блок – 3,03%  (443 200)
    • «Українська стратегія Гройсмана» - 2,41% (352 895)
    • Партія Шарія – 2,23% (327 224)
    • ВО «Свобода» - 2,15% (315 530).

    Ще 11 політсил набрали менше 2% голосів:

    • «Громадянська позиція» - 1,04% (153 259)
    • «Партія зелених України» - 0,66% (96 659)
    • Об’єднання «Самопоміч» - 0,62% (91 740)
    • Аграрна партія України – 0,51% (75 540)
    • «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» - 0,46% (67 742)
    • «Сила Людей» - 0,19% (28 002)
    • «Сила права» - 0,14% (20 497)
    • «Соціальна справедливість» - 0,11% (16 575)
    • «Патріот» - 0,11% (16 147)
    • «Незалежність» - 0,05% (7 979)
    • ВО «Факел» - 0,05% (7 749).

    Повідомлялось, що було зареєстровано 31 805 732 виборців. За партії проголосувало - 14 613 292 громадян. Явка виборців склала 45,95%.

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