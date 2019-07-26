Поліція проводить обшуки в окружкомі №37 на Дніпропетровщині
Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу
Співробітники Національної поліції в п'ятницю проводять обшуки в окружній виборчій комісії №37 у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі у Кривому Розі.
Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу.
Правоохоронці отримали дозвіл Центрально-міського районного суду Кривого Рогу для доступу до комп'ютерної техніки, яка перебуває в цій окружної виборчої комісії.
Як повідомлялось, самовисуванець, депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов (фракція «Опозиційний блок») виграв вибори в парламент у одномандатному окрузі №37 (частина Інгулецького, частина Тернівського районів міста Кривий Ріг, Апостолівський, Криворізький, Софіївський, Широківський райони) в Дніпропетровській області.
Як повідомлялось, вже відомі остаточні результати голосування по багатомандатному округу. В п’ятницю, 26 липня, о 10-й годині вже були опрацьовані 100% протоколів.
«Слуга народу» отримала найбільшу кількість голосів - 6 307 097. Менше всього виборців – 7 749 – проголосували.
Результати п’ятірки переможців виглядають наступним чином:
- «Слуга народу» - 43,16% (6 307 097 голосів)
- «Опозиційна платформа – За життя» - 13,05% (1 908 087)
- ВО «Батьківщина» - 8,18% (1 196 258)
- «Європейська Солідарність» - 8,1% (1 184 475)
- «Голос» - 5,82% (851 669).
Ще шість партій подолали 2% бар’єр і будуть отримувати держфінансування до наступних виборів:
- Радикальна партія Олега Ляшка – 4,01% (586 294)
- «Сила і честь» - 3,82% (558 674)
- Опозиційний блок – 3,03% (443 200)
- «Українська стратегія Гройсмана» - 2,41% (352 895)
- Партія Шарія – 2,23% (327 224)
- ВО «Свобода» - 2,15% (315 530).
Ще 11 політсил набрали менше 2% голосів:
- «Громадянська позиція» - 1,04% (153 259)
- «Партія зелених України» - 0,66% (96 659)
- Об’єднання «Самопоміч» - 0,62% (91 740)
- Аграрна партія України – 0,51% (75 540)
- «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» - 0,46% (67 742)
- «Сила Людей» - 0,19% (28 002)
- «Сила права» - 0,14% (20 497)
- «Соціальна справедливість» - 0,11% (16 575)
- «Патріот» - 0,11% (16 147)
- «Незалежність» - 0,05% (7 979)
- ВО «Факел» - 0,05% (7 749).
Повідомлялось, що було зареєстровано 31 805 732 виборців. За партії проголосувало - 14 613 292 громадян. Явка виборців склала 45,95%.