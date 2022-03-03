В Україні підвищать мінімальне покарання за мародерство – проєкт парламенту

В Україні небайдужі громадяни виловлюють мародерів і публічно прив'язують скотчем до стовпів.

На фоні російської війни факти мародерства стали значно поширеними і фіксуються в багатьох областях нашої країни

Керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що факти мародерства нині стали значно поширеними і фіксуютьсяв багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м’якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно чинити «справедливість», а фактично – самосуд, над мародерами.

Зокрема, в Нетішині Хмельницької області люди спіймали мародера та прив’язали його до стовпа за допомогою скотчу зі спущеними штанами. У Таврійську Херсонської області впіймали та покарали чергових мародерів. За даними поліції мародерів зловили в Лубнах, Кременчуці та Полтаві Ситуація настільки загострилася, що мер міста Охтирка Сумської області публічно заявив, що за мародерство будуть розстрілювати на місці.

«Мародерство є неприпустимим у цивілізованій країні явищем, а ефективна боротьба з його проявами становить одне із нагальних завдань для держави», – заявили автори проєкту документа.

(для перегляду натисніть на зображення)

Змінами до Кримінального кодексу України пропонується доповнити склади злочинів, передбачені в статтях 185, 186, 187, 189, 191 Кримінального кодексу України, кваліфікуючою ознакою – вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану. Також запропоновано підвищити мінімальну межу покарання у виді позбавлення волі за ст. 432 Кримінального кодексу України – з трьох до п’яти років.