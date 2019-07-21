На фуршет «ЄС» прийшли посли США та Канади (фото)
Нардеп Вікторія Сюмар опублікувала фото з фуршету
На фуршет партії п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» прийшли посли України в США та Канаді.
Про це 21 липня в Facebook написала нардеп Вікторія Сюмар, опублікувавши фото.
«В нас все дуже демократично. З послами США і Канади, пловом, шашликами і кандидатами і, звісно, журналістами», - прокоментувала Сюмар.
Раніше повідомлялося, що колишній президент України Петро Порошенко проголосував на позачергових парламентських виборах. На дільницю, розташовану у Будинку офіцерів у Києві, він прийшов разом з дружиною та дітьми.
Порошенко зазначив: «Голосую за європейське майбутнє України!».
Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.
Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.