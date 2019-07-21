  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На фуршет «ЄС» прийшли посли США та Канади (фото)

    • Розсилка
    Фуршет партії&nbsp;&laquo;Європейська солідарність&raquo;, 21 липня - На фуршет «ЄС» прийшли посли США та Канади (фото)
    Фуршет партії «Європейська солідарність», 21 липня
    Фото: facebook.com/vsiumar

    Нардеп Вікторія Сюмар опублікувала фото з фуршету

    На фуршет партії п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» прийшли посли України в США та Канаді.

    Про це 21 липня в Facebook написала нардеп Вікторія Сюмар, опублікувавши фото.

    «В нас все дуже демократично. З послами США і Канади, пловом, шашликами і кандидатами і, звісно, журналістами», - прокоментувала Сюмар.

    Раніше повідомлялося, що колишній президент України Петро Порошенко проголосував на позачергових парламентських виборах. На дільницю, розташовану у Будинку офіцерів у Києві, він прийшов разом з дружиною та дітьми.

    Порошенко зазначив: «Голосую за європейське майбутнє України!».

    Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

    Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.

     Читайте також: Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю


    Читайте також
    Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність США вибори Канада партії посол Вікторія Сюмар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ