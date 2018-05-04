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    На Гаваях прокинувся вулкан: мешканців закликали залишити острів

    Вулкан Кілауеа почав викидати пару та попіл, а також вивергати лаву
    На Гаваях влада закликала тисячі людей залишити свої домівки через загрозу виверження вулкана Кілауеа, який з 2 травня почав викидати пару, попіл та лаву. Про це повідомляє AFP. Як пише CNN, сотні землетрусів на Гаваях сколихнули східну частину Великого острова. Саме тому є велика ймовірність, що вулкан прокинеться.
    • Сьогодні, 08:33
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    Вулкан Кілауеа
    Вулкан Кілауеа

    Вулкан Кілауеа почав викидати пару та попіл, а також вивергати лаву

    На Гаваях влада закликала тисячі людей залишити свої домівки через загрозу виверження вулкана Кілауеа, який з 2 травня почав викидати пару, попіл та лаву.

    Про це повідомляє AFP.

    Як пише CNN, сотні землетрусів на Гаваях сколихнули східну частину Великого острова. Саме тому є велика ймовірність, що вулкан прокинеться.

    Зазначається, що близько 10 тисяч людей можуть залишити свої домівки під час евакуюцаї.

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    Виверження Кілауеа відбулося минулого разу у вересні 2017 року.

    Кілауеа (англ. Kīlauea) — активний вулкан на острові Гаваї.

    Висота вулкана 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося 1959 р. Фонтани лави злітали на висоту 600 м над лавою озера. Вночі на 13-14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти.

    Вулкан часто відвідують туристи. Біля вершини вулкана збудований музей, у якому зібрано відомості про вулкани Національного парку «Вулкани Гаваїв» та їхні виверження. В музеї можна дізнатися про історію вулкана.

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