На Гаваях прокинувся вулкан: мешканців закликали залишити острів
- Сьогодні, 08:33
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Вулкан Кілауеа почав викидати пару та попіл, а також вивергати лаву
На Гаваях влада закликала тисячі людей залишити свої домівки через загрозу виверження вулкана Кілауеа, який з 2 травня почав викидати пару, попіл та лаву.
Про це повідомляє AFP.
Як пише CNN, сотні землетрусів на Гаваях сколихнули східну частину Великого острова. Саме тому є велика ймовірність, що вулкан прокинеться.
Зазначається, що близько 10 тисяч людей можуть залишити свої домівки під час евакуюцаї.
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Виверження Кілауеа відбулося минулого разу у вересні 2017 року.
Висота вулкана 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося 1959 р. Фонтани лави злітали на висоту 600 м над лавою озера. Вночі на 13-14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти.
Вулкан часто відвідують туристи. Біля вершини вулкана збудований музей, у якому зібрано відомості про вулкани Національного парку «Вулкани Гаваїв» та їхні виверження. В музеї можна дізнатися про історію вулкана.