На Гаваях прокинувся вулкан: мешканців закликали залишити острів

Вулкан Кілауеа почав викидати пару та попіл, а також вивергати лаву

На Гаваях влада закликала тисячі людей залишити свої домівки через загрозу виверження вулкана Кілауеа, який з 2 травня почав викидати пару, попіл та лаву. Про це повідомляє AFP. Як пише CNN, сотні землетрусів на Гаваях сколихнули східну частину Великого острова. Саме тому є велика ймовірність, що вулкан прокинеться.



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Вулкан Кілауеа

Вулкан Кілауеа почав викидати пару та попіл, а також вивергати лаву

На Гаваях влада закликала тисячі людей залишити свої домівки через загрозу виверження вулкана Кілауеа, який з 2 травня почав викидати пару, попіл та лаву.

Про це повідомляє AFP.

Як пише CNN, сотні землетрусів на Гаваях сколихнули східну частину Великого острова. Саме тому є велика ймовірність, що вулкан прокинеться.

Зазначається, що близько 10 тисяч людей можуть залишити свої домівки під час евакуюцаї.

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Виверження Кілауеа відбулося минулого разу у вересні 2017 року.