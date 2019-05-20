Біля берегів Камчатки стався землетрус



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За попередніми даними, постраждалих і руйнувань внаслідок землетрусу немає

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань внаслідок землетрусу немає

Біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 4,9. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу був на глибині понад 10 кілометрів за 255 км на північний захід від населеного пункту Усть-Камчатськ.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань внаслідок землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

До слова, в Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1.

Нагадаємо, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.