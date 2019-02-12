На Харківщині четверо чоловіків тоннами крали нафтопродукти



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Чоловіки зливали нафтопродукти 2-3 рази на тиждень

У Харківській області 4 чоловіків крали нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За інформацією прокуратури стало відомо, що 40-річний мешканець Балаклійського району підшукав ще трьох чоловіків, які погодилися красти нафту. Один із них був працівником залізничної станції.

Залізничник відправляв цистерни на віддалені колії.Чоловік повідомляв де знаходиться конкретний вид нафтопродуктів: газовий конденсат, бензин, дизельне пальне та інше. За допомогою спеціального обладнання інші чоловіки розкривали цистерни та зливали те, що в них знаходилось у спеціально облаштовані резервуарами транспортні засоби.

Чоловіки крали нафтопродукти два-три рази на тиждень у темний час доби та щоразу зливали близько 2 тонн нафтопродуктів.

Прокуратура запевняє, що 9 лютого двох членів злочинної групи затримали, коли ті намагалися викрасти із залізничної цистерни 7 тонн газового конденсату. Його вартість оцінюють близько в 100 тис. грн.