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    На Харківщині підірвався прикордонник

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    В Харківській області підірвався прикордонник - На Харківщині підірвався прикордонник
    В Харківській області підірвався прикордонник

    Унаслідок вибуху військовослужбовець загинув

    На кордоні в межах Харківської області у результаті розриву невідомого вибухового предмету загинув прикордонник.

    Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

    Зазначається, що прикордонний наряд Харківського загону виконував завдання неподалік державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.

    «Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию», - йдеться в повідомленні.

    Інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.

    Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

    Про дану подію прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місці, де стався вибух, працюють слідчі.

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