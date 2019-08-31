На Харківщині підірвався прикордонник



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В Харківській області підірвався прикордонник

Унаслідок вибуху військовослужбовець загинув

На кордоні в межах Харківської області у результаті розриву невідомого вибухового предмету загинув прикордонник.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що прикордонний наряд Харківського загону виконував завдання неподалік державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.

«Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию», - йдеться в повідомленні.

Інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.

Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Про дану подію прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місці, де стався вибух, працюють слідчі.