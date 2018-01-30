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    На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ

    У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних
    У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочали збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ Збройних сил України. Про повідомила прес-служба ЗСУ. У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу. Навчальні збори резервістів
    • Вчора, 23:47
    • Розсилка
    <span>Розпочато збори резервістів Сухопутних військ&nbsp;</span>
    Фото: Міноборони
    Розпочато збори резервістів Сухопутних військ 

    У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних

    У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочали збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ Збройних сил України.

    Про повідомила прес-служба ЗСУ.

    У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу.

    Навчальні збори резервістів проводяться для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги.

    Також командування ставить за мету відновити практичні навички і вміння резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями. Крім того, вони братимуть участь у тактичних навчаннях.

    У ЗСУ також нагадали, що за 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.

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    На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ
    На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ
    На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ
    На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ


    Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. 

    У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.

    ЗСУ Міноборони військові навчання військові Харківщина
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