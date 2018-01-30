На Харківщині розпочали збори резервістів Сухопутних військ

У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних

У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочали збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ Збройних сил України. Про повідомила прес-служба ЗСУ. У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу. Навчальні збори резервістів



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Фото: Міноборони Розпочато збори резервістів Сухопутних військ

У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних

У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочали збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ Збройних сил України.

Про повідомила прес-служба ЗСУ.

У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу.

Навчальні збори резервістів проводяться для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги.

Також командування ставить за мету відновити практичні навички і вміння резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями. Крім того, вони братимуть участь у тактичних навчаннях.

У ЗСУ також нагадали, що за 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.





Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів.

У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.