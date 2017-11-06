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    У Генеральному штабі запрацювала рада резервістів

    Резервістів будуть стимулювати для укладання контрактів із ЗСУ
    У Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів. В уряді пояснили, що раду створено з метою опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві та пошуку вагомих стимулів для укладання
    • Сьогодні, 14:45
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    Резервістів будуть стимулювати для укладання контрактів із ЗСУ

    У Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів.

    В уряді пояснили, що раду створено з метою опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві та пошуку вагомих стимулів для укладання таких контрактів.

    «Наша мета – формування добровільного резерву з осіб, які за власним бажанням укладатимуть контракт із командиром своєї бригади, самостійно прибуватимуть на збори і виконуватимуть обов’язки у складі своєї частини», – зазначив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Михайло Щербіна.

    У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.

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