У Генеральному штабі запрацювала рада резервістів

Резервістів будуть стимулювати для укладання контрактів із ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів. В уряді пояснили, що раду створено з метою опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві та пошуку вагомих стимулів для укладання



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Резервістів будуть стимулювати для укладання контрактів із ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів.

В уряді пояснили, що раду створено з метою опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві та пошуку вагомих стимулів для укладання таких контрактів.

«Наша мета – формування добровільного резерву з осіб, які за власним бажанням укладатимуть контракт із командиром своєї бригади, самостійно прибуватимуть на збори і виконуватимуть обов’язки у складі своєї частини», – зазначив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Михайло Щербіна.

У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.