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    На Харківщині викрили на хабарі заступника начальника виконавчої служби

    Чиновник вимагав у місцевого мешканця 4 тис. доларів
    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав чотири тисячі доларів США від місцевого мешканця за перенесення торгів із продажу майна, що перебувало
    • Сьогодні, 05:31
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    Чиновник вимагав у місцевого мешканця 4 тис. доларів

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав чотири тисячі доларів США від місцевого мешканця за перенесення торгів із продажу майна, що перебувало у чоловіка в іпотеці, з подальшим припиненням виконавчого провадження.

    У рамках досудового слідства, правоохоронці задокументували факт отримання держвиконавцем першої частини хабара.

    Під час отримання ще однієї частини неправомірної вигоди в розмірі двадцяти семи тисяч гривень співробітники СБ України затримали службовця у приміщенні відділу виконавчої служби.

    Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про оголошення посадовцю підозри та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Операція з викриття хабарника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО.

    Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.

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