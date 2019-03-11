На Харківщині виявили два підпільні цехи, де виготовляли фальсифікований алкоголь



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Правоохоронці вилучили 990 літрів спирту та більше 2 тис. літрів готової продукції Фото: Facebook Сергія Білана

Підроблену горілку зловмисники виготовляли шляхом змішування спирту з водою

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області припинили незаконну діяльність двох підпільних цехів з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

«В рамках проведення операції «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.204 та ч.2 ст.28 КК України було встановлено двох місцевих жителів, які організували на території регіону роботу двох незаконних цехів. Підроблену горілку виготовляли шляхом змішування спирту з водою, а віскі та коньяк – змішуючи спирт з водою з додаванням коньячних ароматичних добавок та паленого цукру», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що готову продукцію зловмисники розливали у тетрапаки з етикетками відомих торгових марок та пластикові ємності. При цьому використовувалось обладнання для масового виробництва.

«За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 990 літрів спирту, більше 2 тис. літрів готової продукції (лікеро-горілчані вироби), автомобіль, яким здійснювалось перевезення фальсифікату, обладнання, ароматизатори та комплектуючи для його виготовлення», - повідомив Білан.