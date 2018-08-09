На Харківщині звільнили поліцейських, які «вибивали» зізнання у підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє правоохоронців вивезли до лісосмуги 34-річну жінку

На Харківщині прокуратура завершила розслідування стосовно поліцейських, які вивезли жінку до лісосмуги, щоб змусити зізнатися у крадіжці телефону.

Про це 9 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«До Київського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України) відносно майора та старшого лейтенанта поліції», - говориться у повідомленні.

Начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов розповів, що слідчі прокуратури встановили, що в січні цього року 28-річний старший лейтенант поліції викликав до приміщення дільничного пункту 34-річну жінку, яку підозрювали у крадіжці мобільного. Напередодні з відповідною заявою до правоохоронців звернувся харків'янин, якій повідомив, що під час святкування дня народження у нього пропав мобільний телефон і він підозрює, що його вкрала саме ця жінка. Однак ніяких фактів, які могли б підтвердити цю версію, чоловік не надав.

«Жінка пояснила правоохоронцям, що не брала телефон і не знає, хто це зробив. Однак поліцейські вирішили змусити її зізнатися і тим самим підвищити показники розкриття злочинів. Коли зрозуміли, що психологічний тиск на жінку не діє, 34-річний майор руками і ногами почав лупцювати «підозрювану». Проте вона все одно відмовлялася визнати вину у крадіжці. Тоді поліцейські забрали її мобільний телефон, посадили у машину та вивезли до лісосмуги поблизу кільцевої дороги Харкова. Там, погрожуючи її роздягнути, надіти кайданки та залишити в безпорадному стані, вони продовжували вимагати зізнатися у злочині. Врешті-решт жінка погодилася визнати себе винною», - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що ще одна аналогічна справа, у якій той самий майор є підозрюваним у «вибиванні» зізнань зі студентів аерокосмічного університету, вже знаходиться на розгляді суду.

На вимогу прокуратури правоохоронці відсторонені від займаних посад.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.