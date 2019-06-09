На Херсонщині п'яний пенсіонер через ревнощі розстріляв подружжя



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Підозрюваний збігав додому за рушницею, повернувся і застрелив подружжя

У Херсонській області пенсіонер під час застілля застрелив сімейну пару. Трагедія сталася в Каланчацькому районі увечері 8 червня, повідомляє прес-служба обласної поліції.

У поліцію зателефонувала мешканка райцентру, яка заявила, що її колишній чоловік застрелив 42-річного чоловіка і 45-річну жінку за адресою їх спільного проживання.

Поліція прибула на місце і виявила 66-річного пенсіонера в нетверезому стані. Він сидів у дворі з мисливською рушницею в руках. Чоловік розповів поліцейським, що близько 17:00 прийшов до потерпілих у гості. Під час застілля господар будинку приревнував гостя до своєї співмешканки. Виникла сварка і бійка. Підозрюваний збігав додому за рушницею, повернувся і застрелив подружжя. Після цього зателефонував синові і розповів, що накоїв.

Правоохоронці вилучили у чоловіка рушницю і направили на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Пенсіонер затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Відкрите кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.