На Херсонщині викрили на хабарі посадовця Антимонопольного комітету



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Чиновник вимагав 106 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі у розмірі 106 тис. гривень одного із керівників Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначають у СБУ, чиновник вимагав гроші за непритягнення комерсанта до відповідальності через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Його викрили у службовому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

«Посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство, для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності чиновника», - йдеться у повідомленні.