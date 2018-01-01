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    На Хмельниччині автобус із 50 пасажирами сповз у кювет

    Серед пасажирів автобуса було 20 дітей
    Через складні погодні умови на Хмельниччині сьогодні вночі автобус із 50 пасажирами з'їхав у кювет. Про це повідомляє прес-служба поліції Новоушицького району. Як зазначається, в ніч з 8 на 9 лютого, близько першої години ночі водій автобуса сполучення м.Бар Вінницької області - м.Яремче Івано-Франківської області з'їхав на узбіччя і перекрив рух.
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    Серед пасажирів автобуса було 20 дітей

    Через складні погодні умови на Хмельниччині сьогодні вночі автобус із 50 пасажирами з'їхав у кювет. Про це повідомляє прес-служба поліції Новоушицького району.

    Як зазначається, в ніч з 8 на 9 лютого, близько першої години ночі водій автобуса сполучення м.Бар Вінницької області - м.Яремче Івано-Франківської області з'їхав на узбіччя і перекрив рух.

    За допомогою рятувальників та працівникам патрульної поліції автобус із 50 пасажирами витягли з кювету за допомогою буксирного троса та спецтехніки.

    У прес-службі ДСНС Хмельниччини повідомляють, що серед пасажирів автобуса було 20 дітей.

    Усього, за даними рятувальників, протягом доби було звільнено із снігового полону 33 автомобілі.

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