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    На Хмельниччині СБУ викрила кримінального авторитета на вимаганні грошей у підприємців (фото)

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    На Хмельниччині СБУ викрила кримінального авторитета на вимаганні грошей у підприємців (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян, у разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою

    Співробітники Служби безпеки України у межах захисту бізнесу та протидії організованій злочинності викрили у Хмельницькій області кримінального авторитета на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.

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    Правоохоронці затримали фігуранта провадження у місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України  вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно з працівниками управління спецрорзслідувань Нацполіції.

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