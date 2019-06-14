На Хмельниччині СБУ викрила кримінального авторитета на вимаганні грошей у підприємців (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян, у разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою

Співробітники Служби безпеки України у межах захисту бізнесу та протидії організованій злочинності викрили у Хмельницькій області кримінального авторитета на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання «смотрящим» від місцевого підприємця $1 тис.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження у місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно з працівниками управління спецрорзслідувань Нацполіції.