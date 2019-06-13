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    На Черкащині СБУ викрила на хабарях інспектора держрибгоспу (відео)

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    На Черкащині СБУ викрила на хабарях інспектора держрибгоспу (відео)
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали інспектора в обласному центрі під час отримання чергового хабаря у розмірі 25 тис. грн

    У межах протидії корупції співробітники Служби безпеки України викрили на хабарях інспектора Управління Державного агентства рибного господарства на Черкащині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих приватних підприємців, які займаються рибним промислом.

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    За надання дозволу на  вилов риби в акваторії Кременчуцького водосховища, у тому числі у період нерестової заборони та за допомогою незаконних знарядь лову, зловмисник отримував «винагороду» у розмірі тридцяти відсотків приблизної вартості кожного вилову.

    Правоохоронці затримали інспектора в обласному центрі під час отримання чергового хабаря у розмірі 25 тис. грн.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

    Заходи із викриття посадовця проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Києві, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

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