На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі посадовців кримінальної поліції



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Фото: ssu.gov.ua

Поліцейські вимагали від місцевого жителя $1 тис., за вказану суму зловмисники обіцяли допомогти чоловіку уникнути кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на хабарі двох посадовців сектору кримінальної поліції одного з міських відділів Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейські вимагали від місцевого жителя тисячу доларів США. За вказану суму зловмисники обіцяли допомогти чоловіку уникнути кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Правоохоронці затримали поліцейських після одержання чотирьохсот американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Спецоперація з викриття протиправних дій посадовців Нацполіції проводились спільно з Державним бюро розслідування.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ упіймала на хабарі підполковника поліції з Харківщини. Оперативники встановили, що підполковник поліції вимагав гроші від місцевих підприємців за невтручання у комерційну діяльність з вирубки лісопосадок та заготівлі деревини. В разі незгоди посадовець погрожував створити штучні перешкоди для діяльності підприємців та застосувати до них заходи правового реагування. Розміри хабарів правоохоронець визначав залежно від обсягів вивезених лісоматеріалів.