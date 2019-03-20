У Києві СБУ попередила ввезення в країну антиукраїнської друкованої продукції



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За висновками Держкомтелерадіо, виявлена друкована продукція віднесена до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства та вчинення терактів

Співробітники Служби безпеки України в межах завдань із захисту національної державності напередодні виборів президента попередили у Києві ввезення до нашої держави антиукраїнської друкованої продукції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що мешканка столиці, яка займається реалізацією друкованих видань, замовила книги з РФ для продажу на території України без здійснення належного декларування імпортованого товару. Відправлення жінка планувала отримати через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Під час огляду друкованої продукції на одному з митних постів Київської митниці ДФС співробітники української спецслужби вилучили зразки видань та направили їх на експертизу до Державного комітету телебачення і радіомовлення.

За висновками Держкомтелерадіо, виявлена друкована продукція віднесена до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідно до ст. 472 Митного кодексу України вирішується питання про складання адміністративного протоколу щодо порушення митних правил.

Як повідомлялось, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Якабу Трейд», ТОВ «Етніктрейд» та ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, де присутня пропаганда держави-агресора.

Нагадаємо, у Києві майже на 42 тис. грн оштрафували жінку-підприємця, яка через інтернет реалізовувала видавничу продукцію, виготовлену в РФ та ввезену в Україну без відповідного дозволу.