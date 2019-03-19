На Одещині СБУ викрила на хабарах посадовця Держпродспоживслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За місцем проживання та роботи у підозрюваного вилучені гроші та інші речові докази

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Управлінням захисту економіки Нацполіції викрили на систематичному отриманні хабарів посадовця Головного управління Державної продовольчо-споживчої служби в Одеській області.

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовець одного з підрозділів Держпродспоживслужби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб за реєстрацію сільгосптехніки. До протиправної діяльності посадовець залучив посередника», - повідомляють у спецслужбі.

Також зазначається, що власники техніки зверталися до посадовця для реєстрації і отримання відповідних документів та номерних знаків. Він створював штучні умови, що не дозволяли зареєструвати техніку, і «наполегливо» рекомендував звернутися до посередника для «вирішенні питання». Спільник оголошував підприємцям умови, за яких можна безперешкодно оформити техніку, а також отримував від них неправомірну вигоду.

«Вартість реєстрації, зокрема міні-тракторів, становила від трьох з половиною до восьми тисяч гривень залежно від модифікації та вартості. За місяць зловмисники оформлювали 10-15 одиниць техніки. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів отримання неправомірної вигоди», - додають у Службі безпеки.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші, отримані від протиправної діяльності, та інші речові докази проведення оборудки.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України посадовцю та посереднику оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування.