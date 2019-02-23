На Волині московський священик стріляв по односельцях за перехід до Єдиної української церкви



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Протоієрей УПЦ МП Володимир Гелета погрожував розстріляти людей

Напередодні пізно ввечері невідомі намагалися підпалити господарські споруди храму

У селі Жидичин Ківерцівського району на Волині стався конфлікт навколо Свято-Миколаївського храму, громада якого днями перейшла до єдиної помісної Православної церкви України.

Про стрілянину в селі повідомляє відділ комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні близько четвертої години ранку на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців», - йдеться у повідомленні.

Поліція зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку. На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.

Про подробиці інциденту у Facebook повідомив його свідок Тарас Висоцький.

«О 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ МП села Жидичин Ківерцівського р-ну протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля бочок, охороняючи храм, вигукуючи при цьому: «Я стріляю», а також «Даю годину і всіх буду розстрілювати. Було зроблено 4 постріли», - стверджує Висоцький.

Також він інформує, що вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії. Пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт.

Раніше Висоцький повідомляв у Facebook, що за перехід до єдиної помісної церкви проголосували 390 членів жидичівської релігійної громади

У Волинській єпархії УПЦ (МП) називають випадок «рейдерським захопленням». Заявляють, що, не отримавши ключів від храму, активісти зрізали замок болгаркою і стали проводити інвентаризацію цінностей. Клірик храму ієрей Роман Гелета стверджує, що при сутичках біля храму постраждали його дружина і мати, дружина настоятеля храму протоієрея Володимира Гелети.

Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.