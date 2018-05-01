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    На Хрещатику проходить першотравневий марш

    Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі
    На головній столичній вулиці розпочався марш до Дня праці. Організаторами заходу виступили Київська міська рада профспілок і Соціал-демократична партія, повідомляє «Укрінформ». Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі, де, за попередньою інформацією, відбудеться
    • Сьогодні, 11:23
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    Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі

    На головній столичній вулиці розпочався марш до Дня праці. Організаторами заходу виступили Київська міська рада профспілок і Соціал-демократична партія, повідомляє «Укрінформ».

    Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі, де, за попередньою інформацією, відбудеться мітинг.

    Люди тримають у руках прапори із символікою Київської міської ради профспілок, СДП, державні стяги, а також транспаранти: «Українці чекають від реформ роботи і зарплати, а не соціальних обрізань», «У чергу за субсидіями - це приниження для працівників», «Поверніть трудящим санаторно-курортне лікування» тощо.

    Рух автотранспорту вулицею Хрещатик обмежено. 

    Поліцейські забезпечують правопорядок. Ситуація наразі спокійна.

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