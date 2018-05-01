На Хрещатику проходить першотравневий марш

Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі

На головній столичній вулиці розпочався марш до Дня праці. Організаторами заходу виступили Київська міська рада профспілок і Соціал-демократична партія, повідомляє «Укрінформ». Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі, де, за попередньою інформацією, відбудеться