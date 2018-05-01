На Хрещатику проходить першотравневий марш
- Сьогодні, 11:23
-
Розсилка
Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі
На головній столичній вулиці розпочався марш до Дня праці. Організаторами заходу виступили Київська міська рада профспілок і Соціал-демократична партія, повідомляє «Укрінформ».
Учасники акції, а їх наразі близько 1,5 тисячі, мають намір пройти головною вулицею столиці до Європейської площі, де, за попередньою інформацією, відбудеться мітинг.
Люди тримають у руках прапори із символікою Київської міської ради профспілок, СДП, державні стяги, а також транспаранти: «Українці чекають від реформ роботи і зарплати, а не соціальних обрізань», «У чергу за субсидіями - це приниження для працівників», «Поверніть трудящим санаторно-курортне лікування» тощо.
Рух автотранспорту вулицею Хрещатик обмежено.
Поліцейські забезпечують правопорядок. Ситуація наразі спокійна.