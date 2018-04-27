Порядок в Одесі 2 травня охоронятиме спецпідрозділ «Альфа»

В Одесі посилять заходи безпеки з 29 квітня

До забезпечення правопорядку на травневі свята та роковини подій другого травня 2014 року в Одесі залучать бійців спецпідрозділу «Альфа» та інші структури Служби безпеки України. Про це повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов. «За дорученням Голови СБ України Василя Грицака для



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі посилять заходи безпеки з 29 квітня

До забезпечення правопорядку на травневі свята та роковини подій другого травня 2014 року в Одесі залучать бійців спецпідрозділу «Альфа» та інші структури Служби безпеки України.

Про це повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов.

«За дорученням Голови СБ України Василя Грицака для забезпечення правопорядку будуть задіяні понад шістдесят бійців спецпідрозділу «Альфа» та інші структури спецслужби», — повідомив Фролов.

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, заступник голови СБУ Олег Фролов та перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий провели нараду з цього питання.

«За результатами спільної наради для недопущення терористичних та екстремістських проявів, порушень громадського порядку прийнято рішення щодо впровадження з 29 квітня несення посиленого режиму служби всіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань», — додали в СБУ.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.