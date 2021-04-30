Україна реабілітувала останнього розстріляного в СРСР бійця УПА

Повстанця Івана Гончарука розстріляли у липні 1989 року в Києві

Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я Івану Гончаруку

Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій у четвер, 29 квітня, реабілітувала Івана Гончарука – ветерана Української повстанської армії, якого розстріляла радянська влада у 1989 році.

Про це повідомив у Facebook член нацкомісії, співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

«Останнього розстріляного совєтами бандерівця реабілітовано! Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я Івану Гончаруку.

1989 рік. Харківського 62-річного пенсіонера п’ять днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений. Повстанця розстріляли за два роки до проголошення незалежності України.

Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД», – розповів співробітник Центру досліджень визвольного руху.

Бірчак додав, що у 1944-1945 роках цим свідкам було по 10-12 років, а Гончаруку – 20. Проте вони начебто впізнали його на фото, зробленому в 50 років.

Повстанця Івана Гончарука розстріляли у липні 1989 року в Києві.

До слова, у київському метро може з’явитися станція «Героїв УПА».