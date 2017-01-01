На католицьке Різдво українські банки не працюватимуть

Раніше було ухвалено, що 25 грудня стане святковим днем

Українська банківська система 25 грудня 2017 року не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook. «Понеділок, 25 грудня 2017 року - неробочий день банківської системи України», - йдеться в повідомленні. Раніше Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 16 листопада закон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше було ухвалено, що 25 грудня стане святковим днем

Українська банківська система 25 грудня 2017 року не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Понеділок, 25 грудня 2017 року - неробочий день банківської системи України», - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 16 листопада закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів, який встановлює вихідний 25 грудня, на католицьке Різдво, і скасовує його 2 травня.

Закон набув чинності 2 грудня