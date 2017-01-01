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    На католицьке Різдво українські банки не працюватимуть

    Раніше було ухвалено, що 25 грудня стане святковим днем
    Українська банківська система 25 грудня 2017 року не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook. «Понеділок, 25 грудня 2017 року - неробочий день банківської системи України», - йдеться в повідомленні. Раніше Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 16 листопада закон
    • Сьогодні, 16:59
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    Раніше було ухвалено, що 25 грудня стане святковим днем

    Українська банківська система 25 грудня 2017 року не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

    «Понеділок, 25 грудня 2017 року - неробочий день банківської системи України», - йдеться в повідомленні.

    Раніше Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 16 листопада закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів, який встановлює вихідний 25 грудня, на католицьке Різдво, і скасовує його 2 травня.

    Закон набув чинності 2 грудня
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