На католицьке Різдво українські банки не працюватимуть
- Сьогодні, 16:59
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Раніше було ухвалено, що 25 грудня стане святковим днем
Українська банківська система 25 грудня 2017 року не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.
«Понеділок, 25 грудня 2017 року - неробочий день банківської системи України», - йдеться в повідомленні.
Раніше Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 16 листопада закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів, який встановлює вихідний 25 грудня, на католицьке Різдво, і скасовує його 2 травня.Закон набув чинності 2 грудня